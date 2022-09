Matthias Diependaele (N-VA) lanceert vandaag het subsidieregister: “De overheid moet nadenken of subsidies uitdelen wel altijd hun taak is”

Hoeveel geld krijgen pakweg de Broeders van Liefde of de Chiro van de Vlaamse overheid? Iedereen kan vanaf vandaag alle subsidiestromen onder de loep nemen. Of dit de hele subsidiecultuur kan veranderen? “In Vlaanderen is de reflex: gaat iets goed of net slecht, geef er dan subsidies aan. Maar dat is niet altijd de taak van de overheid.”