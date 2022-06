Mats (14) stopte met school en zet alles op atletiek: “Eén keer per maand komt kameraad langs, maar anders ligt focus op trainen en wedstrijden”

“Je went beter vroeg dan laat aan het idee dat je niet álles kunt hebben”: atlete Kim Gevaert (43) vertelt openlijk over haar geldzaken

‘Gouden’ Kim Gevaert (43) is de nieuwe meetingdirectrice van de Memorial Van Damme. Maar bovenal kennen we haar als de beste Belgische sprintster ooit. We vroegen haar om een blik in haar portemonnee én haar ziel, welke lessen ze hierover heeft meegekregen van thuis en waarin ze haar geld investeert.

1 juni