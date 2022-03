Mathieu Michel (MR) wil per jaar 5.000 ambtenaren opleiden om digitale kloof te dichten

Nooit eerder zoveel vrachtver­keer op Vlaamse snelwegen als in 2021

Hoewel het verkeer in 2021 op geen enkel moment het niveau haalde van 2019 — voor de coronapandemie — kwam er wel auto- en vooral vrachtverkeer bij, zeker vanaf maart. De groei van het autoverkeer bleef beperkt, maar het vrachtverkeer boomde: er rijdt nu meer vrachtverkeer dan ooit tevoren. Dat meldt het Vlaams Verkeerscentrum woensdag in zijn jaarverslag. De avondspits op de Vlaamse snelwegen was in 2021 ook veel zwaarder dan de ochtendspits.

