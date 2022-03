Mathéo was 13 toen één enkel krantenartikel z’n jeugdig bestaan een levensreddende wending gaf: “Niemand heeft het nog over mijn uiterlijk”

ONZE OPINIE. “Meer dan ooit uw krant”

Zaterdagnamiddag zag ik in de Zoo van Antwerpen prachtige magnolia’s in bloei en overal stralende gezichten. Al die glimlachjes zag ik zondag ook op honderden kindermonden op de Halfvastenfoor in Gent. En zonder twijfel fietsen zaterdag meer mensen dan ooit Vlaanderens Mooiste en zal er de dag daarop nooit eerder zoveel volk Wout of Jasper naar de overwinning hebben geschreeuwd. Weg zijn de quarantaines, de mondmaskers, de elleboogjes en de anderhalve meters. Na twee jaar winterslaap genieten we opnieuw ten volle van het leven. Een nieuw momentum in de geschiedenis, zo lijkt het wel.

29 maart