Massale steunbetuigingen na overlijden Stijn De Paepe (42): "Nooit meer ‘s ochtends uitkijken naar jouw blik op de dingen en de wereld”

Goed op weg om drempels voor ‘code geel’ te halen, minister Vandenbrou­c­ke “hoopvol”

We zijn goed op weg om de drempels van ‘code geel’ te halen. Dat blijkt uit een voorspelling van statisticus Bart Mesuere (UGent). De drempel van 300 Covid-patiënten op intensieve zorg is in zicht. “Aan dit tempo raken we tegen 1 maart aan gemiddeld 150 opnames en tegen de tweede helft van maart aan 65 opnames per dag”, aldus Mesuere. Wanneer het Overlegcomité opnieuw samenkomt, is momenteel nog niet bekend, maar minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) hoopt dat met de huidige coronacijfers het land “relatief snel kan schakelen” naar code geel.

22 februari