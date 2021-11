Massale inval bij PostNL in Mechelen en Wommelgem na frauduleuze praktijken bij onderaannemers

Om 6 uur vanochtend vielen de sociale inspectiediensten, samen met politie en douane, binnen bij een PostNL-depot in Wommelgem. Even later gebeurde hetzelfde zo’n 25 kilometer verder, in Mechelen. Resultaten over de actie zijn nog niet bekend, maar de inspectiediensten doen onder meer onderzoek naar onderaannemers die chauffeurs laten rijden zonder rijbewijs. Later deze voormiddag zouden de inbreuken worden bekendgemaakt.