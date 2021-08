Massale burgerbevraging over Belgische staatsstructuur schuwt politiek netelige vragen niet

Wie is belangrij­ker? Minder onmisbaar? Wie telt meer? Dat is nu een politieke keuze

5 december Het was premier De Croo zelf die, wat onverwacht en deze keer sneller dan de rest, de datum van de vaccinatiestart lanceerde. Kort nadat de ministers van Volksgezondheid hun vergadering hadden afgesloten, nog voor het kernkabinet erover sprak. Daar is uiteraard niets achter te zoeken. In Vivaldi is er officieel profilering noch naijver. Zeker niet over corona. Al levert vooral de MR, die in de knoop ligt, dagelijks het tegenbewijs. Niet enkel zij reageerden overspannen op de onverstandige woordkeuze waarmee Frank Vandenbroucke de sluiting van niet-essentiële winkels verdedigde.