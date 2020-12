“Masker uit of geen debat”: gouverneur Cathy Berx heeft aanvaring met medewerker Terzake

OVERZICHT. Aantal coronabe­smet­tin­gen opnieuw in stijgende lijn, ziekenhuis­op­na­mes en overlij­dens dalen wel nog

9:00 Het gemiddeld aantal nieuwe coronabesmettingen is de afgelopen 7 dagen zeer beperkt toegenomen, nu tot 2.197 per dag. Dat blijkt uit het dashboard van gezondheidsinstituut Sciensano. In de cijfers tekenen alle vijf de Vlaamse provincies een stijging op. Elke dag worden nog 180 mensen in het ziekenhuis opgenomen. Het gemiddeld aantal overlijdens blijft wel fors dalen, met 20,5 procent.