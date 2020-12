Martine Tanghe spreekt nog één keer het ‘Jaaroverzicht' in: “Toen de skiërs vertrokken, dacht ik: ‘komt dat wel goed?’”

Uiteraard voert de coronacrisis de boventoon in het overzicht. “Mensen kunnen de term niet meer horen, maar willen het wel weten. Ik kan me in mijn meer dan 40-jarige carrière niets voor de geest halen dat zo hard ingrijpt als corona. Ons leven is gewoon veranderd. De manier waarop we omgaan met elkaar. We doen nu dingen of laten dingen, die we ons een jaar geleden niet hadden kunnen voorstellen”.

Nog voor het coronavirus in ons land opdook, was er bij Tanghe (65) al ongerustheid. “Eerlijk gezegd hield ik in maart toch mijn hart vast toen de skiërs vertrokken. Komt dat wel goed”, dacht ik toen. “Ik hoorde mezelf in de uitzending zeggen dat de politici zeiden dat er geen reden was voor paniek, maar ik voelde me er toch wat ongemakkelijk bij”.

Tanghe stelt vast dat de coronacrisis de armoede in ons land serieus in de hand heeft gewerkt. In een fragment van Karrewiet was te zien hoe een jongen tegen z’n moeder zei dat hij hoopte “op een beetje meer geld, omdat het eten bijna op is”. “Zoiets houd je in ons land toch niet voor mogelijk”, liet Tanghe optekenen. “Mijn moederhart brak”.

Het VRT NWS-jaaroverzicht - ingesproken door Martine Tanghe - is te zien op maandag 28 december op Eén, na Thuis.

Als toegift herhaalde Tanghe op het eind nog eens de zin waarmee ze haar laatste nieuwsuitzending mee afsloot: “Hou het veilig, hou vol, het komt allemaal goed.”