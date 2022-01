Marterschade aan auto’s blijft toenemen, sterkste stijging in regio Antwerpen: “Ze kunnen vooral bij elektrische wagens veel schade aanrichten”

Duidelijk toenemend fenomeen

Pechgevallen door steenmarters komen volgens VAB ondertussen verspreid over het hele jaar voor, terwijl dat vroeger vooral in het voor- en het najaar was. "Het is dus duidelijk een toenemend fenomeen dat zich niet meer beperkt tot bepaalde periodes", klinkt het.

Steenmarters zijn ook niet langer enkel een probleem in Wallonië en rond de taalgrens, maar rukken op naar het noorden. Wallonië was vorig jaar goed voor 52 procent van de pechgevallen door steenmarters die bij VAB binnenkwamen. Daarna volgden Vlaams-Brabant (15 procent), Limburg (14 procent), Brussel (10 procent) en Antwerpen (7 procent). Vooral de regio rond Antwerpen kende in 2021 de sterkste stijging (+52 procent ten opzichte van 2020).

‘Marterverjager’

VAB raadt aan om een auto indien mogelijk in een goed afgesloten garage te parkeren. Wie geen garage heeft, kan in de motorruimte van zijn of haar auto een marterverjager laten installeren die een ultrasoon geluid verspreidt en de steenmarter een lichte elektrische schok geeft wanneer hij in de motorruimte kruipt. Inclusief installatie kost zo'n apparaat tussen de 250 en 400 euro.

5 tips van VAB om schade door steenmarters te vermijden:

1. Parkeer in een garage

Parkeer je auto indien mogelijk in een goed afgesloten garage. Heeft je garage geen gaten groter dan 4 cm? Dan kan de steenmarter er niet in.

2. Maak het motorcompartiment schoon

Als je vermoedt dat er een steenmarter in (de buurt van) je auto is geweest (door bv. haren, pootafdrukken of uitwerpselen), dan maak je de motorruimte het best grondig schoon. Zo spoel je alle geuren weg en voorkom je dat een andere marter de behoefte krijgt om zijn territorium af te bakenen onder jouw motorkap.

3. Scherm de motorruimte mechanisch af

Voorkom dat de steenmarter in de motorruimte geraakt door de toegangen te laten afsluiten (bv. met een draadrooster) of laat de kwetsbare kabels en leidingen met stevige kabelgoten of -hulzen beschermen.

Sommige automerken hebben speciale marterkits ontwikkeld die de auto ontoegankelijk maken. Je kunt online eveneens buisbescherming kopen, maar let op: voor sommige kabels heb je een hittebestendige kabelgoot nodig. Informeer dus steeds eerst bij je garagist vooraleer je er zelf aan begint.

4. Scherm de motorruimte elektrisch af

Je kunt een stroomstootapparaatje (laten) installeren in de motorruimte, waardoor de steenmarter een lichte elektrische schok voelt wanneer hij in de motorruimte kruipt. Om problemen met de garantie te voorkomen, moet je het laten installeren door een professionele automonteur. Je vindt deze apparaatjes in alle prijsklassen (tussen €25 en €200).