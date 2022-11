Marokkaanse voetbalsupporters in de Antwerpse Seefhoek: “Zondag voor Marokko, anders ook voor België”

Kwaliteit van fietspaden is verbeterd, maar nog altijd meer dan de helft niet volgens de regels

De kwaliteit van de fietspaden langs de Vlaamse gewestwegen is in 2021 verbeterd tegenover 2019. Dat blijkt uit het nieuwe fietsrapport van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) dat Vlaams parlementslid Mercedes Van Volcem (Open Vld) heeft opgevraagd bij minister van Mobiliteit Lydia Peeters. De Open Vld-minister wil blijven investeren in kwalitatieve fietsinfrastructuur: "Nog nooit waren er zoveel fietswerven in Vlaanderen.”

