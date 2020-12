Marokkaans-Belgisch hoofd van vaccinstrategie in VS: “België pakt pandemie nog behoorlijk aan”

Ondanks alle kritiek doet ons land “het behoorlijk” wat de aanpak van de coronapandemie betreft. “Toch van buitenaf bekeken”, zei Moncef Slaoui (61) in de Zevende Dag. De Belg van Marokkaanse afkomst staat aan het hoofd van ‘Operation Warp Speed’, die de hele vaccinstrategie in de VS in goede banen moet leiden. Volgens de immunoloog mag de wereld zich overigens gelukkig prijzen dat het nieuwe coronavirus “eigenlijk wat zwak” is.

Moncef Slaoui wordt de “vaccine czar” of “vaccinpaus” van de Verenigde Staten genoemd. President Donald Trump stelde hem op 15 mei van dit jaar aan als hoofd van ‘Operation Warp Speed’ - zeg maar het vaccinatieteam van Trump - en prees toen Slaoui’s kwaliteiten als expert in het domein. “Ik heb alles over vaccins in België geleerd, bij GlaxoSmithKline”, aldus Slaoui, die op zijn 17de van Marokko naar België verhuisde en het schopte tot hoofd vaccinaties bij GSK. Zijn zoon woont vandaag nog altijd in Brussel. Zo houdt hij vanuit de VS contact met wat er bij ons reilt en zeilt.

“In mijn ogen doet België het behoorlijk, toch van buitenaf bekeken”, zei Moncef Slaoui over de fel bekritiseerde aanpak van de pandemie in ons land. Volgens de vaccinexpert mogen we ook trots zijn op het feit dat drie van de coronavaccins die in de pijplijn zitten, verankerd zijn in België: Pfizer in Puurs, GlaxoSmithKline in Waver en Janssen Pharmaceutica in Beerse. “België heeft inderdaad een ongelooflijke impact op deze pandemie”, zei hij in de Zevende Dag. “Maar de investeringen en de versnelde ontwikkeling van deze drie vaccins komen wel uit de VS. Daarom vind ik het wel fair dat zij ook voorrang krijgen”, verwees hij naar de doses die in ons land worden geproduceerd maar al op weg zijn naar de VS. Slaoui pleitte er wel voor de alle coronavaccins sowieso beschikbaar te maken voor de hele wereld, voor alle acht miljard mensen die zouden moeten worden gevaccineerd.

Het is maar de vraag of we, bijvoorbeeld in ons land maar zeker in de VS, aan genoeg ingeënte mensen zullen geraken. Slaoui wou de twijfelaars alvast geruststellen als leider van ‘Operation Warp Speed’. De term ‘warp speed’ komt uit Star Trek en verwijst naar ‘roekeloze snelheid’. Maar volgens Slaoui is de hele vaccinprocedure helemaal niet roekeloos. “Het is heel snel, maar ook doordacht en veilig”, zei hij. “Heel duur ook, maar daardoor kon het zo snel gaan. Ik vergelijk het met Formule 1: je wil zo snel mogelijk gaan, maar ook zo veilig mogelijk.”

Volledig scherm Moncef Slaoui. © AFP

Slaoui riep verder de twijfelaars op om de data, die voor iedereen beschikbaar zullen zijn, zélf te bekijken, of te luisteren naar experts die ze zelf vertrouwen en die de gegevens goed kennen. “Baseer dan daarop je mening”, aldus Slaoui. “Zelf ben ik erg vertrouwd met de data en ik zal mezelf laten vaccineren, mijn kinderen, mijn ouders en iedereen die ik liefheb.” Hij voegde eraan toe dat de al ontwikkelde vaccins “een uitzonderlijke werkzaamheidsgraad van 95 procent en in sommige gevallen zelfs 100 procent” hebben en dat ze allemaal “heel veilig” zijn. Anderzijds begrijpt Slaoui wel de bezorgdheid rond de veiligheid op lange termijn, “omdat we daar per definitie nu nog niets over weten”.

Slaoui betreurde dat de pandemie in de Verenigde Staten zo sterk gepolitiseerd geraakt is. “Tienduizenden mensen sterven ongetwijfeld daardoor, omdat ze weigeren een masker te dragen, hun handen te wassen of afstand te houden. Dat is ontzettend jammer.” Slaoui zei dat hij ervan overtuigd is dat “de enige effectieve oplossing een veilig en doeltreffend vaccin” zal zijn.

“Gelukkig is dit virus eigenlijk wat zwak”, verklaarde hij nog. “Eén op de duizend mensen sterft eraan, één op de honderd of misschien vijftig krijgt symptomen. We hebben geluk dat dit geen dodelijker virus is, want dat zou onze economie en ons sociaal leven compleet ontwrichten.”