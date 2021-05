Marie-Pierre Fauconnier stopt als CEO Sibelga

Weernieuws Warm weer met felle regenbuien en mogelijk een donderslag

13:28 Het is deze namiddag meestal droog, al kan er vooral in het westen van het land hier en daar nog een bui vallen, met af en toe ook zon. Het kwik stijgt tot 15 graden in de Hoge Venen en tot 20 graden elders. De wind waait vrij krachtig, met windstoten tot 60 kilometer per uur, voorspelt het KMI.