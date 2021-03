Margot Cloet zwaar ontgoocheld na uitblijven verstrengingen: "We staan erbij en kijken ernaar"

Vlaamse regering keurt gegaran­deer­de dienstver­le­ning bij De Lijn goed

19 maart De Vlaamse regering heeft vrijdag het licht op groen gezet voor een systeem van gegarandeerde dienstverlening bij De Lijn in geval van staking. Dat heeft Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) bekendgemaakt. Het ontwerpdecreet gaat nu naar het Vlaams Parlement. Bedoeling is dat het daar nog voor het zomerreces gestemd wordt. “Het centraal zetten van de reizigers, die al te vaak de dupe werden van de stakingen of het niet komen opdagen van bussen is dé reden voor het uitwerken van deze regeling”, zegt Peeters.