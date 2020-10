Margot Cloet: “Zorgverleners zetten alle zeilen bij, wetende dat het ergste nog moet nog komen”

De zorgsector hoopt dat de nieuwe maatregelen die de Vlaamse regering gisteren nam, het tij snel doen keren. “Hopelijk zullen de effecten in de loop van volgende week zichtbaar worden”, zegt Margot Cloet van Zorgnet-Icuro. Tegelijk benadrukt ze dat de maatregelen te laat komen. “De zorg voelde zich jammer genoeg té lang een roepende in de woestijn. De kelen zijn schor geschreeuwd.”

De Vlaamse regering nam gisterenavond een rist bijkomende maatregelen om het coronavirus in te tomen. Dat was volgens Zorgnet-Icuro broodnodig om het zorgsysteem niet volledig te laten kapseizen. De sector is blij dat de ernst van de situatie eindelijk onderkend wordt. “Hopelijk zullen de effecten in de loop van volgende week zichtbaar worden. Een zeer nauwe monitoring en een verdere ondersteuning van het personeel is absoluut noodzakelijk”, benadrukt Cloet.

De zorgsector zag sinds een heel aantal weken met lede ogen aan hoe de besmettingen pijlsnel stegen en de ziekenhuizen aan een steeds hoger tempo volliepen. Met wat vertraging volgen sinds begin oktober ook de woonzorgcentra. “Directies van zorginstellingen en virologen waren verplicht het steeds luider van de daken te schreeuwen: het zorgpersoneel is moe en valt steeds vaker uit. Ze kunnen de toestroom niet aan en de reguliere zorg komt in het gedrang. Op sommige plaatsen of afdelingen is tot een kwart van het personeel afwezig”, zegt Cloet.

Ze vraagt zich af of de nieuwe “lockdown light” en de verlengde herfstvakantie voldoende zijn om te vermijden dat de overstroming die er nu al is geen tsunami wordt. “Dat zullen de komende dagen duidelijk maken.”

Monitoring

Zorgnet-Icuro pleit alvast voor een zeer strikte monitoring. Uiterlijk in de loop van volgende week moeten de eerste effecten zichtbaar worden. “Anders zal onze zorgboot zware averij oplopen in deze storm. De maatregelen gaan helaas ook maar over enkele dagen in.” Ze durft te hopen dat burgers en gemeentebesturen niet wachten om dit meteen in de praktijk om te zetten.

De aangepaste bezoekregeling voor de woonzorgcentra is voor Zorgnet-Icuro een logisch antwoord op de toenemende besmettingen. “We blijven er absoluut voorstander van om bezoek te blijven garanderen. Bovendien moet het in palliatieve situaties mogelijk zijn om - mits voldoende beschermingsmateriaal - ook meer bezoekers toe te laten.”

Zorgnet-Icuro vraagt de overheid om verder álles in het werk te stellen om het zorgpersoneel te onderstutten. In verschillende dossiers kan nog een tandje bijgestoken worden en snelheid gemaakt. “Zo denken we aan de garanties op financiering van extra krachten uit andere sectoren (eventsector, cultuur, luchtvaart) en aan het faciliteren van de inzet van studenten uit de zorgopleidingen.”

Samenwerking

Verder zet Zorgnet-Icuro ook volop in op goede samenwerkingen tussen ziekenhuizen en woonzorgcentra die elkaar lokaal ondersteunen volgens hun mogelijkheden. “Zo kunnen woonzorgcentra, waar het mogelijk is en er voldoende personeel en draagkracht is, tijdelijk oudere niet-Covid-patiënten opnemen om de ziekenhuizen te ontlasten”, zegt Cloet.

“Komt dit alles te laat? Zeer zeker ja. De zorg voelde zich jammer genoeg té lang een roepende in de woestijn. De kelen zijn schor geschreeuwd”, aldus Cloet. Ze voegt eraan toe dat de zorgverleners alle zeilen bijzetten, “wetende dat het ergste nog moet nog komen. Laat het een les wezen wanneer de roep om versoepeling zal weerklinken”.