Margot Cloet (Zorgnet-Icuro): “Verplichte vaccinatie voor zorgpersoneel”

“De impact van dit virus op het zorgpersoneel en de bewoners in de woonzorgcentra is enorm groot. Wij willen de zorg niet met gesloten deuren blijven organiseren”, zegt Cloet.

Op dit moment is de vaccinatie niet verplicht, ook niet in de zorg. Maar het zou wel degelijk mogelijk zijn om een verplichting op te leggen, zo legt Cloet uit. “Een vaccinatieplicht voor het zorgpersoneel is er nu al voor hepatitis B. Werkgevers in de zorg mogen geen mensen aannemen die niet gevaccineerd zijn (voor hepatitis B, red.), en we kiezen voor dezelfde weg”, klinkt het.