Margot Cloet (Zorgnet-Icuro): “Verplicht vaccinatie voor zorgpersoneel”

UPDATEMargot Cloet, de topvrouw van Zorgnet-Icuro, pleit in VTM NIEUWS voor de verplichte vaccinatie van het zorgpersoneel. Ze wil dat iedereen in de zorg een verplichte coronaprik krijgt, van zodra er voldoende vaccins zijn.

“De impact van dit virus op het zorgpersoneel en de bewoners in de woonzorgcentra is enorm groot. Wij willen de zorg niet met gesloten deuren blijven organiseren”, zegt Cloet.

Op dit moment is de vaccinatie niet verplicht, ook niet in de zorg. Maar het zou wel degelijk mogelijk zijn om een verplichting op te leggen, zo legt Cloet uit. “Een vaccinatieplicht voor het zorgpersoneel is er nu al voor hepatitis B. Werkgevers in de zorg mogen geen mensen aannemen die niet gevaccineerd zijn (voor hepatitis B, red.), en we kiezen voor dezelfde weg”, klinkt het.

Gisteren werd bekend dat een woonzorgcentrum in het West-Vlaamse Ingooigem te kampen heeft met een uitbraak van het coronavirus. Twaalf bewoners en zes personeelsleden testten positief op de besmettelijke Zuid-Afrikaanse variant. Opvallend: drie van de zes besmette personeelsleden lieten zich niet vaccineren. Eén medewerker kreeg nog maar één van de twee voorziene dosissen. “Dit toont het belang van een hoge vaccinatiegraad bij zorgverleners”, reageerde epidemioloog Pierre Van Damme al.



Voor de brede bevolking is in ons land enkel vaccinatie tegen polio (kinderverlamming) verplicht. Alle andere vaccins zijn ‘sterk aanbevolen’. Voor medisch personeel komt daar nog een inenting tegen hepatitis B bij.

Volledig scherm Viroloog Steven Van Gucht. © EPA Viroloog Steven Van Gucht hoopt dat het niet tot een verplichting moet komen. Hij wenst dat het zorgpersoneel er bewust voor kiest om zich te laten vaccineren, liet hij optekenen aan de VRT. “We moeten goed luisteren naar die mensen, hen correct informeren en hen proberen te overtuigen. Zonder verplichting werkt dit altijd beter, maar anderzijds is vaccineren onderdeel van de job. Als je in de zorg werkt, is het beter dat je je laat vaccineren. Vergelijk het met een job op een bouwwerf, daar draag je ook een helm”.

Net vandaag heeft het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB) een informatiecampagne gelanceerd met de website vaccinsverklaard.be, waar de werking van vaccins van a tot z uit de doeken wordt gedaan. Het gaat niet specifiek over de coronavaccins, maar het zet de vaccins algemeen in de kijker.



Veel zaken die we nu vanzelfsprekend vinden, zijn eigenlijk te danken aan vaccins, geeft het VIB aan. “Een terrasje doen, op reis gaan, elkaar vastpakken of samen uit de bol gaan: we beseffen het niet altijd, maar ook vóór corona kon dat allemaal veilig mede dankzij vaccins”, klinkt het.

Zeker 70 procent van de bevolking moet gevaccineerd worden tegen corona om het virus op de knieën te krijgen.

