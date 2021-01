Margot Cloet scherp voor overheid: “Stop met aankondigingspolitiek en baseer communicatie op wat écht in de diepvriezers zit”

“De boodschap die we vandaag kregen van de overheid, was toch wel even een domper op de feestvreugde”, zegt Cloet ontgoocheld aan HLN Live. Ze geeft toe dat na twee weken vaccineren al blijkt dat “de producenten niet altijd zo betrouwbaar zijn”, maar hekelt vooral de communicatie van de regering. “We vragen een heel duidelijke communicatie aan de overheid over hoe de volgende fases nu gaan verlopen”, aldus Cloet. Ze vraagt duidelijkheid zodat de medewerkers van de ziekenhuizen kunnen worden ingelicht.

Die zijn zwaar teleurgesteld. Ze kregen vrijdag nog te horen dat er minstens 35.000 vaccins voor het personeel in de ziekenhuizen waren voorbehouden. ‘s Avonds klonk het dan dat Pfizer leveringsproblemen had. Zondag ging het nog over “behoedzaam zijn” en vandaag kwam het bericht dat de vaccinatie moet worden stopgezet. “Dat is echt wel heel moeilijk te verteren voor de medewerkers in de ziekenhuizen”, zegt Cloet.

“We moeten hieruit leren dat men ook op politiek niveau pas gaat communiceren over wat effectief in de diepvriezers zit. Ik pleit hier voor een grote realiteitscheck, in plaats van een grote aankondigingspolitiek, in plaats van te zeggen: ‘Dit gaat wellicht het geval zijn’”, vindt Cloet. “Laten we de politieke communicatie vooral baseren op wat we echt in de diepvriezer of in de koelkast krijgen, daar heel duidelijk over zijn en daar het beleid op afstemmen”, besluit ze.