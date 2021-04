Marc Van Ranst: “Zou moedig zijn om te wachten met versoepelen tot drempelwaarde van 500 patiënten op intensieve zorg bereikt is”

Bevraging: waarom renoveert u uw woning?

7:26 Gaat u binnenkort renoveren? Heeft u onlangs verbouwd of overweegt u uw woning eens grondig aan te pakken? Masterstudenten aan de Universiteit Hasselt onderzoeken momenteel waarom u die stap zet of overweegt. Doet u dat om minder energie verspillen voor het klimaat of toch vooral om zelf te besparen? Of doet u het gewoon voor uw comfort? En trekken subsidies u over de streep? Daar zijn zij - maar ook onze krant - zeer benieuwd naar. U kan de bevraging hier invullen.