Marc Van Ranst ziet “waanzinnige besmettingscijfers”, maar ook dat “we naar een top aan het toewerken zijn”

“Andere landen die ons zijn voorafgegaan, hadden ook dergelijke cijfers en hebben daarna dan wel een piek bereikt”, zegt viroloog Marc Van Ranst aan HLN LIVE over wat hij “waanzinnige besmettingscijfers” noemt in ons land. Ook wij zijn nu, volgens de professor, “naar een top aan het toewerken”. Tot die piek bereikt is, kan er nog niet drastisch worden versoepeld, maar daarna zeker wél, stelt hij.

“We zien niet de verdubbelingen die we een aantal weken geleden zagen, dus de snelheid is wel wat afgenomen”, aldus Van Ranst aan HLN LIVE. “Dénken we, want de teststrategie is natuurlijk ook wel veranderd”, bouwt hij enige reserve in. “Op een bepaald moment gaat elke epidemie zijn vuur wat verliezen”, klinkt het nog.

Of het Overlegcomité vandaag dan al aan versoepelingen toe zal zijn? Van Ranst verwacht dat het vooral over de coronabarometer zal gaan - “perspectief op langere termijn, en dat is ook hoognodig” - en dat de politiek eventueel kleinere versoepelingen zal doorvoeren, nu we in fase rood zitten. Maar dat zijn dan “eerder correcties op eerdere maatregelen”, denkt de viroloog. Voor meer doortastende versoepelingen, zoals in Schotland en Engeland, is het volgens Van Ranst nog te vroeg, omdat we in ons land de piek nog niet hebben bereikt. “Maar vanaf het moment dat het kan, moet je kunnen versoepelen.”

We kunnen de coronacrisis ook nog niet als een griepepidemie behandelen, meent de professor. “Dat is zeker nog te vroeg.” De besmettingscijfers zijn daarvoor te hoog. Die hebben “niet alleen een invloed op de hospitalisatiecijfers, maar vooral op de totale maatschappij”, zegt Van Ranst. “Heel wat mensen op het werk zijn ziek of zitten in quarantaine. Dat blijft doorwegen op de maatschappij.”

Voor Van Ranst kunnen we pas met het coronavirus omgaan zoals met de griep wanneer niet-dringende operaties niet langer moeten worden uitgesteld en de uitgestelde zorg kan worden ingehaald. “Dan moet dat zeer zeker kunnen en moet je, met evenveel gusto als je hebt verstrengd, ook kunnen versoepelen”, besluit hij.

De coronabarometer “komt rijkelijk laat”, zegt Van Ranst, “maar het is ook niet eenvoudig om de scheidingspunten tussen de verschillende fasen helder te krijgen, en dat is ook niet altijd hetzelfde voor elke variant”. Volgens de viroloog blijft de coronabarometer wel een nuttig instrument om te zien welke versoepelingen of verstrengingen we kunnen verwachten naargelang de cijfers, ook in de toekomst bij eventuele nieuwe golven. Maar eerst “moeten we nog van rood afdalen in deze golf en van alle maatregelen afgeraken”, merkt hij op.

