Marc Van Ranst ziet toch lichtpuntje in vierde golf: “Strenge regels zullen ook zware griepepidemie tegenhouden”

Hoewel het griepseizoen in Europa doorgaans pas in december op gang trekt, is in Kroatië volgens het Europees Centrum voor Ziektepreventie en - bestrijding nu al sprake van een griepepidemie. In de VS vreest men een ‘perfect storm’ waarbij een nieuwe coronagolf zou samenvallen met een grieppandemie. Maar voor die zogenaamde ‘twindemic’ hoeven we in ons land dankzij onze hoge vaccinatiegraad tegen Covid-19 niet te vrezen, stelt voormalig griepcommissaris Marc Van Ranst. “Bovendien zullen de hernieuwde coronamaatregelen de griepepidemie helpen indijken.”