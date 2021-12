Marc Van Ranst zet hele dag boosterprikken in vaccinatiecentrum Willebroek

In het vaccinatiecentrum van Willebroek worden donderdag zo'n 1.200 mensen gevaccineerd. Van openings- tot sluitingstijd bemant Van Ranst er een van de vier vaccinatielijnen. “Ik had zelf heel erg aangemoedigd om tussen kerst en nieuw zo veel mogelijk te vaccineren, en dan is het maar normaal dat je zelf je steentje bijdraagt”, zegt Van Ranst.