Marc Van Ranst wordt elke avond tot stuk in de nacht geterroriseerd door valse telefoons: “Ze zijn jong, dronken en in groep”

Ontbijten met HLN-lezer Gilbert De Prol (71): “Ik ben absoluut geen pessimist, maar ik lig soms wel wakker van corona”

11:16 In onze rubriek ‘Ontbijt met lezer’ klopten we dit weekend aan bij Gilbert De Prol (71) uit Assebroek. Hij had samen met zijn vrouw Lydie een zuivel- en bierhandel tot aan zijn pensioen in 2012. Nu houdt hij zich vooral bezig met zijn enorme moestuin. “Het eerste jaar was mijn opbrengst nul. Maar ondertussen heb ik in de zomer zo’n grote oogst dat we soms niet weten waar we ermee naar toe moeten. (lacht)”