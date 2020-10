Marc Van Ranst wil dezelfde maatregelen over hele land: “Toestand die heel erg lijkt op wat in maart en april meemaakten”

Het Brussels Gewest en het Waals Gewest voeren de strijd tegen het coronavirus stevig op, maar in Vlaanderen zijn nieuwe verstrengingen voorlopig nog niet aan de orde. “We krijgen weer een hutsepot aan maatregelen. Brussel en Wallonië waren wel degelijk van plan om hardere maatregelen te nemen dan Vlaanderen”, aldus Van Ranst in VTM Nieuws.



“Waarschijnlijk denkt men in Vlaanderen dat men het nog altijd beter doet dan in Wallonië. Men mag daar geen communautair spelletje van maken. Wanneer men Vlaanderen als land zou beschouwen, zouden we nog altijd in top vier zitten. Dat is niet iets om fier op te zijn. Het is onvermijdelijk dat er ook in Vlaanderen extra maatregelen komen. Men moet nadenken over een of andere vorm van lockdown-achtige toestand. Men gaat heel veel moeite doen om die term niet te gebruiken”, zegt Van Ranst nog.