Marc Van Ranst weigert vergoeding voor experten na rel met Georges-Louis Bouchez: geen zin in “politieke spelletjes”

Viroloog Marc Van Ranst gaat de vergoeding weigeren die de experten binnen de GEMS binnenkort zullen krijgen. Dat meldt hij op Twitter. De afgelopen dagen raakte hij op sociale media verwikkeld in een felle discussie met MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez, die beweerde dat de experts al betaald werden. Volgens Van Ranst was dat niet zo. “Als sommige politici al politieke spelletjes beginnen te spelen met vergoedingen aan de experten, zelfs nog vooraleer die regeling van kracht is, dan pas ik voor die vergoeding”, klinkt het nu bij de viroloog.