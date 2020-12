Marc Van Ranst vraagt test voor wie land in wil: “We zien virusstammen van overal ter wereld opduiken”

Lockdown­feest­je in Virton blijkt orgie voor 28ste verjaardag van Française

15:01 In de nacht van zaterdag op zondag is de politie binnengevallen bij een lockdownfeestje in Saint-Mard, een deelgemeente van Virton in het zuiden van de provincie Luxemburg. Volgens Sudinfo ging het om een orgie. Zo’n 50 aanwezigen waren allemaal naakt.