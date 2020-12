Marc Van Ranst: “Versoepelingen zouden ons in mum van tijd naar derde golf brengen”

De daling van de coronacijfers lijkt te stoppen. In de periode van 28 november tot 4 december werden gemiddeld 2.133 nieuwe besmettingen per dag geteld. Tegenover het gemiddelde van gisteren (2.165) en zondag (2.175) gaat het om minieme dalingen. “Laat ons hopen dat we niet aan het begin zitten van een plateau”, reageert viroloog Marc Van Ranst bij HLN Live.

Volgens het laatst bekende dagcijfer werden er op vrijdag 4 december 2.474 besmettingen geregistreerd, op donderdag 3 december 2.328. “Nederland zit al bijna een maand op een plateau, met ongeveer 5.000 à 6.000 nieuwe gevallen per dag. We willen vermijden dat we op zo’n hoog plateau blijven zitten. Er komen te veel nieuwe gevallen bij, die dan in het ziekenhuis en op intensieve zorg belanden. Deze epidemie is verre van voorbij”, zegt viroloog Marc Van Ranst.

Het reproductiegetal kruipt momenteel verder naar 1, zegt Van Ranst. Als het hoger is dan 1, breidt de epidemie opnieuw uit. “We zitten nu aan 0,95", zegt de viroloog. “Maar in de provincies Vlaams-Brabant, West-Vlaanderen en Luxemburg is het al boven de 1, en Antwerpen schurkt er ook tegen aan. Het duidt er op dat het over gans het land voorkomt en dan maak je je wel zorgen.”

Feestdagen

De professor vermoedt dat coronamoeheid en het laks omspringen met de coronamaatregelen aan de basis liggen. “Sommige mensen nemen het niet ernstig”, zegt Van Ranst. En de feestdagen moeten nog komen. “Maar versoepelingen zijn zeker niet de oplossing. De epidemie is nog te veel aanwezig, dat zou ons in een mum van tijd in een derde golf brengen.”

Moeten we dan verstrengen? Volgens Van Ranst kunnen we ons niet permitteren om op een hoog plateau te blijven zitten. “Dat is zeer vermoeiend, zeker voor de gezondheidszorg”, zegt de viroloog. Hij doet een oproep om in de eerste plaats de huidige maatregelen nauwgezet op te volgen. Als de maatregelen niet gevolgd worden, dan halen we het niet.”

Essentiële beroepen

Ondertussen staat ons land voor een immense vaccinatiecampagne. En die zal niet makkelijk zijn, voorspelt Van Ranst. “Dat is altijd een moeilijke klus. Wanneer je de luxe hebt om in één golf bijna iedereen te vaccineren, is het makkelijker”, zegt hij. “Maar dat zal niet zo zijn. Dan moet je kiezen, en kiezen is verliezen. Want telkens je een keuze maakt, zijn er mensen die net uit de boot vallen. Uiteraard zijn die dan misnoegd. Ook de discussie over essentiële beroepen is zeer delicaat, daar heb je altijd problemen mee.”

Lees ook: