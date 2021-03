Marc Van Ranst vastberaden: “Dit is de laatste lockdown”

Viroloog Marc Van Ranst (KU Leuven) is tevreden met de nieuwe maatregelen die het Overlegcomité oplegt. Dat zei hij aan VTM Nieuws. “Het zal nog even duren vooraleer we resultaten van de nieuwe regels zien, maar dit zou het begin van de derde golf toch moeten kunnen ombuigen.” Of dit de laatste lockdown is? “Ja”, reageert Van Ranst ferm.

Van Ranst begrijpt dat iedereen het moe is, maar veel keuze is er niet. “Iedereen is het beu, maar dat zal ons nu niet helpen”, gaat hij verder. “We zitten in een epidemie waarin er meer hospitalisaties zijn en die moeten we naar omlaag krijgen. Het is moeilijk, maar er is geen alternatief.”

Verder hamert Van Ranst er nog eens op dat de nadruk moet liggen op cijfers, niet op data “die zijn gevaarlijk”: “Een aantal maanden geleden hielden we vast aan 800 besmettingen en 75 ziekenhuisopnames, dat leek niet haalbaar. Dan is men dat concept volledig vergeten. Ik vind dat we doelen moeten definiëren. Die mogen kwantitatief zijn, maar het meer zijn dan een datum.”

Britse variant

De vorige maatregelen hebben zeventien weken lang goed gewerkt, maar zijn volgens de viroloog niet voldoende voor de Britse variant van het coronavirus. “De nieuwe maatregelen zullen ons al in een betere positie zetten”, meent hij. De maatregelen in combinatie met de paasvakantie en de vaccinatie, zouden ons vooruit moeten helpen, aldus Van Ranst.

Het doel van de verstrengingen is tweeërlei, volgens de viroloog. “Enerzijds willen we een nieuwe golf stoppen of zo klein mogelijk houden, zowel op het vlak van nieuwe gevallen als van hospitalisaties. Nu kunnen bijvoorbeeld sommige operaties niet doorgaan. Anderzijds willen we ook niet op een te hoog plateau blijven hangen. De curve moet naar omlaag, anders wordt het moeilijk om aan contacttracing te doen.”

Het effect van de nieuwe maatregelen zouden we na twaalf dagen tot twee weken moeten beginnen te zien in de cijfers. Vervolgens moeten de cijfers naar beneden, volgens Van Ranst, tot onder het niveau van na de tweede golf. “Het is moeilijk te zeggen hoeveel weken daarvoor nodig zullen zijn. Het is beter om daar geen tijd op te plakken. We moeten in de eerste plaats naar de cijfers kijken”, klinkt het.

Belangrijk daarbij is dat er voldoende handhaving komt. “Het is nog afwachten hoe dit gecontroleerd gaat worden, maar de maatregelen mogen alvast geen dode letter blijven. Ons gedrag is bepalend, wij zijn de cijfers.”

Vaccinaties

De viroloog roept ook op om een tandje bij te steken in de vaccinatiecampagne. “De vaccins moeten de armen in. Dat moet beter. Met het huidige tempo gaan we er niet raken”, zegt hij. “De leveringsschema’s laten wel zien dat er de komende maanden veel vaccins geleverd zullen worden. Maar elke week zijn er wel problemen en dat is meteen onze grootste vrees. Dat is pijnlijk. Als je dat ziet, moet je je best doen om kalm te blijven.”

Van Ranst waarschuwt ten slotte nog om goed na te denken over wat we allemaal doen in de paasvakantie. We mogen ons nog altijd verplaatsen in eigen land en trips naar bijvoorbeeld de zee of de dierentuin maken. “Maar we moeten er allemaal goed over nadenken hoe we deze vakantie zullen plannen, zodat we niet allemaal naar dezelfde plaatsen trekken”, aldus Van Ranst.

Volledig scherm Biostatisticus Geert Molenberghs (UHasselt/KU Leuven). © Joel Hoylaerts/Photo News

“Eerst nog kleine stijging”

Biostatisticus Geert Molenberghs (UHasselt/KU Leuven) verwacht de komende dagen nog een verdere stijging alvorens de nieuwe maatregelen hun resultaten zullen tonen, “tot ongeveer een maximum van 7.000 besmettingen per dag. Volgens onze statistieken zullen zo’n 800 à 900 ziekenhuisbedden op intensieve zorg bezet worden door Covid-patiënten.”

De maatregelen die het Overlegcomité genomen heeft, zijn volgens de biostatisticus voldoende om de curve om te buigen. “Bij de tweede golf, in oktober en november, zaten we aan 25.000 besmettingen per dag en zijn we ook op een maand tijd naar 2.500 dagelijkse besmettingen gegaan. We zitten nu bovendien in een andere situatie: er is vroeger ingegrepen, en de rek op de stijging van het aantal besmettingen is er stilletjes aan aan het uitgaan.”

Molenberghs denkt dat de periode van vier weken daarom voldoende moet zijn om opnieuw op een laag niveau van besmettingen en ziekenhuisopnames te komen. “Ook in Ierland en Portugal zagen we dat de overheid streng heeft ingegrepen, en dat de curve snel is afgebouwd. Bovendien zullen we over vier weken een extra beschermingslaag door de vaccinaties hebben.”

