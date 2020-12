Marc Van Ranst streng voor skiërs: “Dit zijn exact dezelfde mensen die klagen dat men de epidemie niet onder controle krijgt”

Slangen op maandag. Wie wil weten wie wanneer gevacci­neerd wordt, kan beter de ingewanden van een vis lezen dan te vertrouwen op de overheid

28 december Naast horeca en winkeluitbaters, cultuurmakers en contactberoepen is er nog een groep die het moeilijk heeft sinds de pandemie: niemand gelooft nog in waarzeggers. Er was een tijd dat populaire tijdschriften uitpakten met hun voorspellingen, maar wie een wereldgebeurtenis als corona niet kan voorspellen, is zijn of haar glazen bol niet waard.