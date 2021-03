Marc Van Ranst: “Stevige ingreep die ons in betere positie zou moeten brengen”

Viroloog Marc Van Ranst is tevreden met de nieuwe maatregelen die het Overlegcomité oplegt. Dat heeft hij gezegd aan VTM Nieuws. “Dit is een stevige ingreep. Men had al enkele versoepelingen teruggedraaid en nu gaan we nog wat verder. Dit zou ons in een betere positie moeten brengen.”

Van Ranst begrijpt wel dat iedereen het moe is, maar veel keuze is er niet. “Iedereen is het beu, maar dat zal ons nu niet helpen”, gaat hij verder. “We zitten in een epidemie waarin er meer hospitalisaties zijn en die moeten we naar omlaag krijgen. Wij zijn zelf de cijfers. Het is moeilijk, maar er is geen alternatief.”

Het doel van de verstrengingen is tweeërlei, volgens de viroloog. “Enerzijds willen we een nieuwe golf stoppen of zo klein mogelijk houden, zowel op het vlak van nieuwe gevallen als van hospitalisaties. Nu kunnen bijvoorbeeld sommige operaties niet doorgaan. Anderzijds willen we ook niet op een te hoog plateau blijven hangen. De curve moet naar omlaag, anders wordt het moeilijk om aan contacttracing te doen.”

Effect

Het effect van de nieuwe maatregelen zouden we na twaalf dagen tot twee weken moeten beginnen te zien in de cijfers. Vervolgens moeten de cijfers naar beneden, volgens Van Ranst, tot onder het niveau van na de tweede golf. “Het is moeilijk te zeggen hoeveel weken daarvoor nodig zullen zijn. Het is beter om daar geen tijd op te plakken. We moeten in de eerste plaats naar de cijfers kijken”, klinkt het.

Hij waarschuwt ook om goed na te denken over wat we allemaal doen in de paasvakantie. We mogen ons nog altijd verplaatsen in eigen land en trips naar bijvoorbeeld de zee of de dierentuin zijn toegelaten. “Maar we moeten er allemaal goed over nadenken hoe we deze vakantie zullen plannen, zodat we niet allemaal naar dezelfde plaatsen trekken”, aldus Van Ranst.