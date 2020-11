Marc Van Ranst spreekt forse taal in Nederlandse krant: “Wij hebben domweg geen goed coronabeleid”

Volgens viroloog Marc Van Ranst verklaren het karakter van de Belg - van zodra die een achterdeurtje ziet, stapt hij er doorheen - en het falende Belgische overheidsbeleid, de slechte coronacijfers in ons land. Dat zegt hij in een gepeperd interview met ‘De Volkskrant’.

“Allereerst hebben wij domweg geen goed coronabeleid”, zo verklaart de viroloog dat België zelfs even de slechtste cijfers van Europa had en ook nu - ondanks een hoopvolle daling in de coronacijfers - nog steeds een slechte leerling blijkt. De mate waarin de regels worden opgevolgd, is volgens hem ook niet al te best. “Zodra een Belg een achterdeurtje ziet, stapt hij er doorheen. Dat is zo met bijvoorbeeld het betalen van belastingen, maar ook bij maatregelen tegen infectieziektes”, zo stelt hij aan de Nederlandse krant.

‘Tot een kunst verheven’

De viroloog beklemtoont dat het grootste deel zich netjes aan de regels houdt. Maar “onze bevolking telt veel dissidenten”, voegt hij toe.

“Zodra er maatregelen worden getroffen, is de eerste vraag of er achterdeurtjes zijn, en de tweede of er gecontroleerd gaat worden. Daarna worden de maatregelen als belachelijk afgedaan – u moest eens weten hoeveel virologen ons land ondertussen telt – en vervolgens worden de experts zelf in diskrediet gebracht. Ik weet, dat gebeurt elders ook, maar wij hebben het in België tot een kunst verheven.”

Quote Er zijn maar liefst acht ministers van Volksge­zond­heid, en ik weet heel zeker dat zij elkaar niet eens bij naam kennen Viroloog Marc Van Ranst

Ingewikkeld

Het slechte Belgische beleid zit volgens Van Ranst “op zoveel fronten fout”. “Allereerst is er die ingewikkelde staatsstructuur van ons. Er zijn maar liefst acht ministers van Volksgezondheid, en ik weet heel zeker dat zij elkaar niet eens bij naam kennen. Dat is natuurlijk zot: als er beslissingen worden genomen, zou één persoon de knopen moeten doorhakken, waarna de maatregelen in het hele land zouden moeten worden uitgevoerd.”

En dan was de federale regering ook nog eens demissionair, dat hielp ook niet. “Omdat de formatie zo moeizaam verliep, hingen er de hele tijd verkiezingen boven ons hoofd. Dat maakt politici bang om impopulaire maatregelen te treffen. Alles werd telkens afgeremd en weggesust, ondanks de dringende adviezen van de experts om wél door te pakken.”

‘Enige afgunst’

Is het allemaal zoveel beter in Nederland dan? “Ik kijk in elk geval met enige afgunst naar uw regering”, aldus de viroloog. “U heeft er maar één, en elke beslissing die zij neemt, geldt voor het ganse land.” Van Ranst stelt zich wel grote vragen bij de aanpak van onze noorderburen rond de mondmaskers.

Tot slot denkt hij dat een Nederlander “wat calvinistischer is in het opvolgen van de regels”. “U heeft een grotere mond als het u niet bevalt, dat zeker, maar stiekem je eigen gang blijven gaan, dat is bij ons helaas veel sterker.”