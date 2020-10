Marc Van Ranst richt zich tot verenigingen: “Best alle activiteiten uitstellen”

Zijn we er nu slechter aan toe dan tijdens de eerste golf? Professor biostatis­tiek legt uit

25 oktober “Als we niet opletten, zijn we er slechter aan toe dan tijdens de eerste golf”, meent biostatisticus Geert Molenberghs (UHasselt en KULeuven). “Er liggen nu weliswaar minder coronapatiënten in het ziekenhuis dan tijdens de piek van april, maar de curve gaat nog steeds steil omhoog. Volgens het donkerste scenario zullen 10.000 ziekenhuisbedden bezet zijn in december. Maar, als ons gedrag wijzigt kunnen we dat nog vermijden.”