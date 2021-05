Marc Van Ranst reageert voor het eerst op Twitter sinds hij met gezin in veiligheid werd gebracht: "Zulke bedreigingen maken op mij niet de minste indruk”

Leopoldsburg LIVE. Gewapende militair in Limburg nog altijd spoorloos, verdachte bedreigde Van Ranst, viroloog en gezin naar veilige locatie gebracht

7:33 De ordediensten zijn afgelopen nacht tot half vijf aan het werk geweest in het bos van het domein Heuvelsven in Dilsen-Stokkem om de eerder aangetroffen wagen van de voortvluchtige, zwaarbewapende beroepsmilitair Jurgen C. (46) te takelen. Het is niet duidelijk of de geseinde man in de bossen werd aangetroffen. C. is een beroepsmilitair uit Dilsen-Stokkem die actief is in de kazerne van Peutie, maar nu op de terroristenlijst van het OCAD staat, nadat hij in een afscheidsbrief met “een aanslag tegen het regime en tegen virologen” dreigde. Viroloog Marc Van Ranst is met zijn gezin ondergebracht op een veilige, bewaakte locatie, nadat bleek dat hij eerder al door C. bedreigd werd. De verdachte heeft vermoedelijk een machinegeweer, een pistool en een kogelwerend vest bij zich en wordt als extreem gevaarlijk beschouwd.