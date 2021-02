Marc Van Ranst over vertragingen bij leveren vaccins: “Ik begin er een beetje ongerust over te worden”

Onze opinie. Wat zouden we Wouter Beke graag eens horen briesen als een stier

9:00 Wouter Beke is boos. Want op de beloftes van big pharma over de levering van vaccins kan een getergde minister niet teren. Stel u daarbij geen Wouter Beke voor die met deuren slaat, de vuisten balt en briest als een stier. Een boze christendemocraat zoals Koen Geens die na de ezelsstamp van Paul Magnette riep dat CD&V niet de dweil van de Wetstraat is, is een witte raaf. Maar de ergernis moest Beke van het hart. Voor die stokkende leveringen kan je Beke niet aan het kruis nagelen, al moet hij dat kruis wel dragen.