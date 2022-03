Marc Van Ranst over opnieuw stijgende coronacijfers: "Er komt duidelijk weer een golf(je) aan”

Het aantal nieuwe coronabesmettingen en hospitalisaties in ons land gaat opnieuw de hoogte in . Volgens viroloog Marc Van Ranst is dat een gevolg van het wegvallen van de meeste maatregelen, in combinatie met een periode van carnaval en skivakanties. Of hij zich zorgen maakt? “Virologen maken zich altijd zorgen. We moeten dit in de gaten houden", zegt hij aan HLN LIVE.

Het gemiddelde aantal nieuwe coronagevallen steeg tussen 6 en 12 maart tot 8.075 in ons land en dat is 30 procent meer dan in de zeven dagen voordien. Volgens Van Ranst is dat waarschijnlijk zelfs een onderschatting. “Niet iedereen laat zich nog zo rigoureus testen. Daar moeten we rekening mee houden”, zegt hij.

Volgens hem is het “duidelijk weer een golf(je) dat eraan komt”. “Gelukkig daalt het aantal mensen op intensieve nog altijd, net als het aantal coronadoden. Maar dat het aantal ziekenhuisopnames en het aantal mensen in het ziekenhuis naar omhoog gaat, is toch iets om te monitoren. Ook omdat dit niet alleen komt.”

Griep

De griep is immers weer aan een opmars bezig in ons land. “Zoals verwacht”, zegt Van Ranst daarover. “We hebben het twee jaar onder controle gehad en nu is het influenzavirus terug. Er is - op dit moment nog een beperkte - uitbraak, maar ook dat wordt in het oog gehouden.”

Volledig scherm Marc Van Ranst bij HLN LIVE. © HLN LIVE

Daarnaast is het ook moeilijk in de ziekenhuizen, omdat heel wat mensen ziek zijn. “Veel mensen hebben nu een omikroninfectie of - als ze ziek zijn en dezelfde symptomen hebben - vermoedelijk influenza. Dat maakt dat de situatie in de ziekenhuizen nog altijd niet comfortabel is”, aldus de viroloog.

Opnieuw maatregelen invoeren is voorlopig echter niet aan de orde, zegt Van Ranst. “Ik denk niet dat iemand daar op dit moment voor pleit. Dat zou maatschappelijk ook heel moeilijk zijn en veel teleurstelling met zich meebrengen. Maar voorzichtig zijn is altijd mogelijk. Een deel van de maatregelen zijn gewoontes geworden, zoals wat meer afstand houden en voorzichtiger zijn met nauwe contacten. Dat kan eenieder voor zichzelf doen. Let ook op dat je je altijd in goed geventileerde ruimtes bevindt. Dat kan allemaal een impact hebben.”

Tweede boosterprik

Of de cijfers zullen blijven stijgen? “Ik denk niet dat ze zullen blijven stijgen tot in het oneindige, maar dat moet gemonitord worden. Je hebt het niet compleet in de hand. Het hangt af van hoe wij ons als bevolking gedragen.”

Veel landen werken momenteel aan de voorbereiding van een tweede boosterprik en ook België is daar volgens Van Ranst mee bezig. “Momenteel wordt de vierde prik uitgerold voor mensen met immuunproblemen en problemen met de weerstand. Dat kan veralgemeend worden, maar het is aan de regering om dat te beslissen. Zo lang de ernstige infecties en de impact op intensieve en sterfte uitblijft, zal men de boot volgens mij nog wat afhouden. Maar men kijkt ook naar wat er in andere landen gebeurt.”

Lees alles over het coronavirus in dit dossier.

LEES OOK: