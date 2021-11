Marc Van Ranst over goedkeuring coronapil: “Een bijzonder positieve ontwikkeling, maar vervangt vaccins niet”

Het coronamedicijn – molnupiravir, dat onder de naam Lagevrio verdeeld zal worden – is een pil die gebruikt wordt bij volwassenen met Covid-19 die geen extra zuurstof nodig hebben, maar die wel een verhoogd risico lopen op de ontwikkeling van ernstige symptomen. Lagevrio moet zo snel mogelijk na de diagnose toegediend worden, en zeker binnen de vijf dagen na de eerste symptomen. De pil moet bovendien gedurende vijf dagen, tweemaal per dag worden ingenomen.

Het EMA was al een beoordeling van de testgegevens van Lagevrio begonnen – een zogenaamde rolling review – maar een officiële aanvraag om het medicijn op de Europese markt toe te laten, had Merck nog niet ingediend. Dat het EMA nu versneld het licht op groen zet, heeft te maken met “het groeiend aantal infecties en sterfgevallen in de EU die te wijten zijn aan Covid-19", luidt het in een persbericht. Europa onderhandelt momenteel nog over de aankoopprijs van de pil. In de Verenigde staten kost een kuur zo’n 500 euro.

“Extra wapen”

Volgens Van Ranst zal de pil ons “een extra wapen geven in het arsenaal tegen Covid”. De viroloog onderlijnt wel dat het middel niet snel beschikbaar zal zijn. “Het hangt ervan af hoelang de vierde golf nog zal duren, maar normaal gezien gaat het pas volgend jaar zijn. De vraag naar de pil gaat enorm zijn, maar we moeten geduld uitoefenen”, klinkt het.

De nationale gezondheidsautoriteiten van de EU-landen kunnen al beslissen om behandelingen met de Merck-pil toe te staan, “bijvoorbeeld in de context van een noodgeval”. Het gebruik van de pil kan wel tot nevenwerkingen als diarree, misselijkheid, duizeligheid en hoofdpijn leiden, maar die zouden allemaal mild of licht moeten zijn. Zwangere vrouwen wordt het gebruik van Lagevrio afgeraden.

Of de pil ons naar “het rijk der vrijheid” zal leiden, betwijfelt Van Ranst nog. “Ik hou niet heel erg veel van die term, want het schept beloftes die we niet altijd kunnen waarmaken. Maar het zal in ieder geval een middel zijn dat gaat helpen”, aldus de viroloog.

Andere coronamedicijnen

Vorige week nog maar gaf de Europese Commissie, na een positief advies van het EMA, een vergunning aan de coronamedicijnen Ronapreve en Regkirona, van producenten Roche en Celltrion Healthcare Hungary. Sinds de zomer mag ook remdesivir van Gilead Sciences, dat oorspronkelijk ontwikkeld werd als behandeling voor ebola- en marburginfecties, gebruikt worden bij coronapatiënten.

Naar nog vier andere behandelingen is een EMA-onderzoek lopende nadat de producenten een aanvraag tot marktgoedkeuring hadden ingediend. Rolling reviews zijn bezig naar Lagevrio van Merck en naar een coronakuur van AstraZeneca.

Pil van Pfizer

Het EMA maakte vrijdag ook bekend dat het onderzoekt of een pil die ontwikkeld werd door Pfizer, Paxlovid, in noodsituaties mag worden gebruikt. Net als bij Lagevrio gaat het om een behandeling waarvoor nog geen vergunning werd aangevraagd. Ook een rolling review naar de pil was nog niet opgestart.

