Marc Van Ranst: “Onder de waterspiegel zijn varianten zich aan het vermenigvuldigen”

Viroloog Marc Van Ranst waarschuwt, net als verschillende van zijn collega’s , voor de opkomende derde golf. “Het verraderlijke van de huidige situatie is dat je het nog niet ziet, het zit nog voor een deel onder de waterspiegel", zei hij daar gisterenavond over in De Afspraak op Canvas. Ook Antwerps provinciegouverneur Cathy Berx zegt alarmerende signalen te ontvangen uit de eerstelijnszones.

“De ene epidemie, met de normale variant, daarvan hebben we met vallen en opstaan geleerd hoe we die moeten kleinkrijgen, en dat lukt in België zeer goed”, vindt Marc Van Ranst. “Maar er zijn intussen varianten mee binnen gereisd, en die zijn zich onder de waterspiegel aan het vermenigvuldigen. De indicatoren in de laboratoria tonen dat hun aandeel in de besmettingen snel omhoog gaat”, klinkt het. Gouverneur Berx krijgt dan weer alarmerende signalen vanuit de eerstelijnszones in de provincie Antwerpen. “Daar, net als bij de huisartsen, neemt de druk opnieuw toe. Dag na dag worden hogere besmettingscijfers gerapporteerd, nu ook in het weekend”, vertelt zij. “Onderhuids broeit van alles, wij zijn heel alert.”

“We zijn ongerust”, zegt ook Marc Noppen, CEO van het UZ Brussel. “We hebben dit fenomeen al twee keer gezien. Aan elke voorbode van een nieuwe golf zien we traag kabbelende cijfers, maar we weten intussen al dat dat heel snel kan veranderen. Wij zijn bijzonder waakzaam", vertelt Noppen bij HLN LIVE. In het UZ Brussel zien ze op dit moment nog geen toename van het aantal nieuwe patiënten, maar de druk op de zorg blijft hoog. “Je mag niet vergeten dat we op dit moment nog volop zorg aan het inhalen zijn", klinkt het.

“Ook zakenreizen vermijden”

De oorzaak voor de stijgende cijfers moeten we volgens viroloog Van Ranst zoeken bij de nieuwe varianten die opduiken in ons land. “We hadden de situatie dankzij de maatregelen stevig onder controle”, vindt hij. “Pas toen de nieuwe varianten erbij kwamen, wisten we: er komt weer heibel.”

Het verbod op niet-essentiële reizen, dat ingaat vanaf woensdag, komt volgens beiden dan ook te laat. “Al in april vorig jaar werd aangegeven dat reizen een risico is", zegt de Antwerpse gouverneur daarover. Berx vindt bovendien dat het verbod niet ver genoeg gaat. Er schuilt volgens haar een groot gevaar in zakenreizen, die niet altijd noodzakelijk zijn. “Die zakenreizen hebben juist als doel om contractpartijen te ontmoeten en te onderhandelen. Dat houdt risico’s in”, aldus Berx, die hoopt dat zaakvoerders en werkgevers twee keer nadenken voor ze toelating geven voor een zakenreis. “Alles wat uitstelbaar is en niet dwingend en noodzakelijk is, zou nu niet mogen doorgaan”, vindt ze. Ook Van Ranst is van mening dat thuiswerken ook geldt voor internationale zakenreizigers. “Wat in een Zoomcall kan, moet via Zoom”, voegt hij daaraan toe.

Veel van die zakenreizigers wonen in en rond Brussel, en dus is het niet verwonderlijk dat ook daar verschillende varianten opduiken, legt Noppen uit. “Een van de hefbomen van de epidemie is reizen. Wanneer dat niet echt noodzakelijk is, zou ik dat verbieden", zegt ook de UZ Brussel CEO over zakenreizen. “Het zou in ieder geval tot een minimum beperkt moeten worden.”

Bekijk ook: