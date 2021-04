Marc Van Ranst maakt lijst van 147 (!) telefonische belagers voor politie: daders riskeren tot twee jaar cel

Roosdaal Nand (14) uit Roosdaal sinds zondag vermist, tienjarige intussen teruggevon­den

11:03 Child Focus heeft maandagavond een opsporingsbericht verspreid voor de veertienjarige Nand Gloris uit Roosdaal. De jongen is sinds zondag vermist. Ook een tienjarige verdween zondag in Roosdaal, maar Child Focus laat dinsdagochtend weten dat hij gezond en wel teruggevonden is. De twee jongens verblijven in het MPC Sint-Franciscus.