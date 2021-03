Marc Van Ranst legt helder uit waarom het op dit moment "wetenschappelijk niet verantwoord" is om te pauzeren met vaccin AstraZeneca

De afgelopen dagen drukte het ene na het andere Europese land de pauzeknop in nadat er een verhoogd risico op bloedklonters aan het vaccin van AstraZeneca werd gelinkt. Het gaat voor alle duidelijkheid alleen om een vermoeden, wetenschappelijk bewijs voor de these is er op dit moment niet.

Heel wat landen nemen naar eigen zeggen het zekere voor het onzekere en wachten verder onderzoek af. België doet dat niet en gaat gewoon verder met inenten met het vaccin van AstraZeneca. Viroloog Marc Van Ranst zette nog eens de wetenschappelijke feiten op een rijtje om uit te leggen waarom we dat doen. En waarom we niet “overvoorzichtig” zijn, zoals bijvoorbeeld Frankrijk, Duitsland en Nederland.

Sterven

“Jaarlijks zijn er in de EU 1,5 miljoen gevallen van diepe veneuze trombose (een bloedklonter in een van de diepe aders, red.) of longembolen (een bloedklonter die vastraakt in een bloedvat van de longen en de bloedtoevoer verhindert, red.). Meer dan 500.000 Europeanen sterven jaarlijks ten gevolge van een bloedklonter. Dat is meer dan borstkanker, prostaatkanker, HIV/AIDS en verkeersongevallen SAMEN. Bloedklonters zijn dus alles behalve zeldzaam en zijn een belangrijke oorzaak van sterfte in de EU. Belangrijke risicofactoren zijn roken, orale contraceptiva, overgewicht en langdurige vliegtuigvluchten.”

Ook Covid-19 is allesbehalve zeldzaam. “De voorbije twaalf maanden zijn er in Europa minstens 36 miljoen mensen gedetecteerd met Covid-19 en zijn er 860.000 mensen gestorven aan Covid-19. Gisteren stierven 2.500 Europeanen aan Covid-19. Covid-19 is dus (...) een belangrijke oorzaak van sterfte in de EU”, aldus Van Ranst.

Tot nu toe werden meer dan 11 miljoen vaccins van AstraZeneca toegediend in de EU en het Verenigd Koninkrijk. “Momenteel werden 15 gevallen van diepe veneuze trombose gemeld aan het EMA (het Europees Geneesmiddelenagentschap, red.). In een groep van 17 miljoen mensen verwachten we normaal gezien 705 gevallen van diepe veneuze trombose. We zien dus veel minder gevallen van diepe veneuze trombose bij gevaccineerden dan verwacht”, aldus Van Ranst.

Iets soortgelijks werd vastgesteld voor longembolen. “Momenteel werden 22 gevallen van longembolen gemeld aan het EMA. In een groep van 17 miljoen mensen verwachten we normaal gezien 862 gevallen van longembolen. We zien dus veel minder gevallen van longembolen bij gevaccineerden dan verwacht.”

Ook opmerkelijk: het Verenigd Koninkrijk meldde op 11,5 miljoen Pfizervaccins 23 klonter-incidenten: 8 diepe veneuze tromboses en 15 longembolen. Dat komt overeen met 1 op de 500.000 vaccinaties. Op de 9,7 miljoen AstraZenecavaccins waren er 27 klonter-incidenten (14 diepe veneuze tromboses en 13 longembolen). Dat is omgerekend bij 1 op de 352.000 vaccinaties.

“Momenteel zien we in België dan ook geen enkele reden om de vaccinatie met AstraZeneca op te schorten”, aldus Van Ranst. België volgde de goedkeuring van het vaccin eind januari door het EMA. Vanmiddag nog bevestigde het EMA dat de voordelen van het vaccin van AstraZeneca - met name het voorkomen van Covid-19 en de risico’s die daaraan vasthangen - veel zwaarder wegen dan de nadelen. Ook de Wereldgezondheidsorganisatie raadde al eerder aan om gewoon verder te gaan met vaccineren.

Intussen voert het EMA een onderzoek. Donderdag zal het een nieuw advies geven. “Indien het EMA zijn advies wijzigt, zal België dat nieuwe advies volgen en implementeren”, aldus Van Ranst. “Maar op dit moment is het wetenschappelijk helemaal niet verantwoord om te pauzeren met vaccineren met het AstraZenecavaccin. Het beschermt drie weken na de eerste vaccinatie voor 100% tegen ernstige Covid-19, hospitalisatie en sterfte, en voor 70-75% tegen milde Covidinfecties. We zitten midden in een pandemie en het AZ-vaccin werkt goed.”

Hij druk er ten slotte nog eens op dat het stoppen van de vaccinaties met AstraZeneca ook zware nevenwerkingen heeft: hospitalisaties, lange-termijn orgaanschade door Covid-19 en sterfte door Covid-19.

Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) liet vanmiddag nog weten dat er in België tot nog toe zes meldingen zijn binnengelopen over bloedstolsels na een vaccinatie met het AstraZeneca-vaccin. “Het aantal trombo-embolische voorvallen bij gevaccineerden lijkt in het algemeen niet hoger te zijn dan bij de bevolking in het algemeen”, klinkt het.

