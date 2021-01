Marc Van Ranst: “Je kan Britse variant niet tegenhouden, alleen maar vertragen”

Kinderrech­ten­com­mis­sa­ri­aat en Vlaamse Jeugdraad willen geen mondmasker voor min 12-jarigen - Ook risicopa­tiën­ten jonger dan 45 jaar krijgen voorrang

0:13 In de loop van deze week ontvangen 435 woonzorgcentra in Vlaanderen ongeveer 45.000 vaccins om hun bewoners in te enten tegen Covid-19. Het gaat om meer dan de helft van de 820 woonzorgcentra in Vlaanderen. Voor vandaag gaat het om 60 woonzorgcentra. Herlees alle ontwikkelingen over het coronavirus van 11 januari hier.