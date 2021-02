Marc Van Ranst is optimistisch over mogelijk grotere buitenbubbel: “Geen grote ingreep, maar kan wel veel betekenen voor mensen”

Mogen we binnenkort in openlucht met acht samenkomen in plaats van met vier? Over die mogelijke versoepeling zal het Overlegcomité zich aanstaande vrijdag onder meer buigen. Het voorstel kan alvast rekenen op bijval binnen de regering. En ook Marc Van Ranst is niet tegen een uitbreiding van de buitenbubbel, ondanks het stijgende aantal besmettingen. Dat zegt hij vanmorgen in HLN LIVE.

Maandag nog liet premier Alexander De Croo (Open Vld) aan de hand van wiskundige modellen zien dat grote versoepelingen voor mei een enorme derde golf teweeg zouden kunnen brengen. “Je neemt een groot risico wanneer je in maart al significante versoepelingen probeert door te voeren”, bevestigt Marc Van Ranst in HLN LIVE. “Maar dat wil niet zeggen dat er niets kan.” En dat iets zou een uitbreiding van de buitenbubbel kunnen zijn. Vicepremier Petra De Sutter (Groen) gooit de mogelijkheid op tafel om in de buitenlucht met acht personen in plaats van de huidige vier te mogen samenkomen. “Dat is een van de mogelijkheden”, aldus Marc Van Ranst. “Het is ook niet de enorm grote ingreep, maar tegelijk kan het voor heel wat mensen wel degelijk iets betekenen.”

Zolang de versoepelingen zich in openlucht afspelen, vormen ze geen groot extra risico volgens Van Ranst: “Buiten heb je een veel grotere verdunningsfactor. Ventilatie speelt daar niet, dus dan moet je al heel dicht bij elkaar komen, wil je besmet raken. Punt is natuurlijk: met hoe meer mensen je samenkomt, hoe makkelijker het is om af en toe toch wat dichter bij elkaar te schuiven. En dan wordt de kans op besmetting wel groter. Dat moet je afwegen tot wat maatschappelijk nog aanvaardbaar is.”

Problemen in vaccinatiecentra

Tegelijk reageert Marc Van Ranst ook op de verschillende problemen die opdoken in de vaccinatiecentra, zoals in Overijse bijvoorbeeld, waar meer dan de helft van alle zorgverleners die zijn opgeroepen om zich te laten vaccineren, niet kwam opdagen. En ook andere vaccinatiecentra kampten met gelijkaardige administratieve problemen. “Zo gaan we er niet geraken”, aldus Marc Van Ranst. “Het is schrijnend dat wanneer je de vaccins effectief hebt, de mensen niet komen opdagen. Dat moet beter.” Hij voegt er nog aan toe dat hij zelf geen problemen ondervonden heeft in zijn thuisgemeente Willebroek. “Ik heb een sms, mail en brief gekregen in mijn gemeente. Dus daar werkt dat wel degelijk goed.”