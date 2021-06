Marc Van Ranst is “helemaal klaar” met coronascepticus Willem Engel na smakeloze tweet over Christian Eriksen

Coronascep­ti­cus Willem Engel gebruikte volgens ING 50.000 euro donatie­geld voor stuk grond in Spanje

2 juni De Nederlandse coronascepticus Willem Engel heeft vorig jaar 50.000 euro aan donaties, die hij via zijn actiegroep Viruswaarheid had ontvangen, gebruikt om in privé een stuk grond in Spanje aan te kopen. Dat blijkt uit informatie van de bank ING, die de zakelijke rekening van Viruswaarheid eerder dit jaar blokkeerde. De rechter oordeelt nu dat de maatregel van ING te ver ging, maar is wel kritisch over de handelswijze van Engel.