Marc Van Ranst: “Ga in herfstvakantie niet in groep op vakantie”

Exact dezelfde maatregelen in Vlaanderen als in Brussel en Wallonië verwacht Marc Van Ranst niet, maar de viroloog hoopt wel dat de verschillen zo klein mogelijk blijven. “Als bijvoorbeeld de fitnesscentra, die in Brussel gesloten zijn, in de rand wel openblijven, dan krijg je een verschuiving", klinkt het. Van Ranst is ook voorstander van de uitbreiding van de avondklok, maar wijst erop dat de invoering ervan een politieke keuze is. “We weten dat de avondklok in Antwerpen heeft geholpen om de eerste heropflakkering onder controle te krijgen, dus misschien zal men dat wel doen.”

Piek in zicht?

Hoewel het gemiddelde aantal nieuwe besmettingen per dag nog steeds stijgt, zien we wel een lichte vertraging in de stijging. “We hopen altijd dat we naar een piek toewerken, en we zien op dit moment ook wel een vertraging van de cijfers, maar we weten niet of dit te verklaren is door vertragingen in de laboratoria dan wel de eerste effecten van de maatregelen", legt Van Ranst uit. “Wanneer je dan naar de hospitalisaties kijkt, zie je nog steeds een sterke stijging. We weten nu nog niet of die vertraging daar ook zal optreden. Het worden nog een paar spannende weken.”

Volgens de viroloog zal de aankomende herfstvakantie cruciaal zijn. “Dat worden dé twaalf dagen waarin we de eerste tekenen zullen moeten zien van een afvlakking van de curve, en dan zijn we er nog niet”, waarschuwt hij. “Ook met een afvlakking van de curve blijven we zitten op een waanzinnig hoog plateau, dat moet echt naar beneden. Hopelijk kunnen we dat bewerkstelligen naar het einde van het herfstverlof toe.” Van Ranst vindt het dan ook geen goed idee om deze herfstvakantie met een groep op vakantie te gaan. “Normaal gezien is dat een fantastisch idee, maar dit jaar niet", stelt hij.

Kerstmis

Meteen blikt hij ook even vooruit naar de kerstdagen, die we dit jaar ook anders zullen moeten vieren dan anders. “Dat we kerst gaan vieren, staat vast. We zullen het vieren, maar op een iets andere manier, met iets minder volk dan we het anders zouden doen”, denkt Van Ranst, al voegt hij daaraan toe dat het eigenlijk nog te vroeg is om daarover te spreken. “Wanneer we de curve naar beneden kunnen laten gaan, dan is er meer ruimte daarvoor”, besluit hij.