Marc Van Ranst en zijn gezin kunnen na vijf weken weer terug naar huis: “Wat me vooral bijblijft, is dat er echt mensen bestaan die Conings steunen in zijn bedreigingen”

Advocaat van vriendin Jürgen Conings: "Mijn cliënte zit met dubbel gevoel”

10:57 “Mijn cliënte is in een storm terechtgekomen en zit met een dubbel gevoel. Enerzijds is ze opgelucht dat er eindelijk duidelijkheid is, anderzijds is ze volledig in rouw na wat er gebeurd is.” Dat heeft de advocaat van de vriendin van Jürgen Conings gezegd in ‘De Ochtend’ op Radio 1.