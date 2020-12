Marc Van Ranst: “Dit zijn exact dezelfde mensen die klagen dat men de epidemie niet onder controle krijgt”

Hoewel reizen sterk wordt afgeraden, wilden heel wat Vlamingen deze kerstvakantie toch gaan skiën of snowboarden. Daarvoor moesten ze naar Zwitserland, want daar zijn de skigebieden in de belangrijkste wintersportgebieden open voor buitenlandse toeristen.