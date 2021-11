Marc Van Ranst dient klacht in na bedreigingen van Vlaams Belanger die hem op Telegram “kwal” noemde die “gewoon afgemaakt” moet worden

WOONWIJZER. Waar koop je een betaalbaar huis of tweede verblijf? Wat is jouw woning of bouwgrond nu waard? Zoek het snel op!

Wil je nog snel een tweede verblijf aan de kust kopen voor de registratierechten de hoogte ingaan? Of een huis, appartement of bouwgrond verkopen? In beide gevallen komt de HLN-woonwijzer goed van pas om snel de info te vinden die je nodig hebt. Voor wie iets wil kopen, deze tip van ‘Huizenjager’ Soraya Soels van So Estates. “Kijk ook eens een postcode verder dan jouw droomlocatie. Mogelijk vind je er meer waar voor je geld.”

