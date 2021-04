Marc Van Ranst: “Cijfers blijven steken op hoog plateau, we verwachten nu alle heil van vaccinaties”

Of de druk op de ziekenhuizen, en dan vooral de bezetting op de afdelingen intensieve zorg voldoende gedaald zal zijn voor een veilige heropening van de terrassen op 8 mei, dat blijft voorlopig nog bang afwachten. “Die cijfers zijn niet drastisch naar beneden gegaan, maar gelukkig dalen die op dit moment nog altijd en is het nog geen 8 mei”, aldus Van Ranst. “Men heeft beloofd dat de terrassen opengaan, dus die zullen opengaan. Als dat buiten gebeurt, met de eigen bubbel, dan gaat dat geen probleem geven. Maar wanneer je op een terras zit dat niet aan alle kanten open is, met mensen uit vier verschillende bubbels, zonder mondmaskers, dan kan dat een zeker risico opleveren.”

30 procent

De uitweg uit de crisis ligt volgens de viroloog dan ook bij de vaccinatiecampagne, waarvan het effect volgens Van Ranst binnenkort echt duidelijk moet worden. Op dit moment kreeg al zo’n 23 procent van de Belgische bevolking minstens één dosis van een coronavaccin. “Op een bepaald moment krijgt dat de overhand en gaan we een dalende lijn zien, net zoals in andere landen”, verwacht de viroloog. Wanneer precies, dat is dan weer moeilijk te berekenen. “Elk land kent een andere versoepelingsgeschiedenis en een andere volksaard, maar van zodra 30 procent van de bevolking was ingeënt, was zowel in het Verenigd Koninkrijk als in Israel een duidelijk effect merkbaar.”