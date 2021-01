Marc Van Ranst: "Britse variant is nu zeker ingeburgerd in ons land”

Alle hens aan dek in Houthulst, waar Britse variant om zich heen grijpt: "In anderhalve week 5 keer meer besmettin­gen”

9:24 De uitbraak van de Britse variant van het coronavirus in het West-Vlaamse Houthulst betekent dat de zeer besmettelijke stam veel meer circuleert dan we dachten. In één en hetzelfde woonzorgcentrum zijn in geen tijd liefst 110 personen besmet. "In onze gemeente is het aantal positieve gevallen in anderhalve week vervijfvoudigd", zegt burgemeester Hindryckx.