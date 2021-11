Marc Van Ranst bedankt voor uitnodiging organisator coronabetoging om te komen spreken: “Ik wil liever beleefd blijven”

Brecht Bestuurder (33) knalt tegen boom nadat onbekenden rijweg barricade­ren: “We hebben allemaal katten­kwaad uitgehaald, maar dit is er toch wel over”

Guy Vangeel (33) herstelt in het ziekenhuis van Malle van een hachelijk ongeval dat hij afgelopen weekend had. Zaterdagnacht reed hij op weg naar huis tegen een blok die op de rijbaan was gelegd. Er lag ook nog een hek én een fiets op de rijbaan. “Gelukkig zat ik alleen in de auto en waren mijn partner en de twee kinderen gewoon thuis.”

22 november