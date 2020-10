Marc Noppen (UZ Brussel): “Jongste coronapatiënt op intensieve zorg is vier jaar oud”

Onduidelijke communicatie

“Ziekenhuis is een veilige plek”

“Deze situatie is onduidelijk. We zijn voorbereid op 1B, zelfs op 2A, want we kennen de voorspellingen van de statistici, en die zijn niet rooskleurig. Maar we zetten de overgang nog niet in gang, want de consequenties daarvan zijn zwaar voor niet-Covid-behandelingen”, aldus Noppen. “We willen vermijden dat we nodeloos zorg moeten uitstellen.” De CEO van het UZ Brussel benadrukt dat er geen reden is om zorg uit te stellen. “Er is op dit moment geen boodschap ‘blijf thuis’. Voor alle duidelijkheid: alle raadplegingen zijn open. Denk je dat er nood is aan specialistische zorg, kom dan naar het ziekenhuis. We bepalen samen met de patiënt de ernst, en als het nodig is voeren wij ingrepen uit. Het ziekenhuis is een veilige plek, je loopt er geen besmettingsgevaar.”